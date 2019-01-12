2019-01-12T10:40:16+03:00
Спорт

Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке

«Сибирь» проиграла в Новосибирске череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
«Сибирь» с поражения начинает первую домашнюю серию игр в 2019 году. Фото: hcsibir.ru«Сибирь» с поражения начинает первую домашнюю серию игр в 2019 году. Фото: hcsibir.ru
Изменить размер текста:

После трёх поражений подряд на выезде болельщики надеялись на домашнюю победу.

Но уже после первого периода хозяева уступали сопернику 1:2. У «Сибири» отличился Александр Логинов. При этом череповецкие хоккеисты действовали более активно. Счёт на табло стал отражением происходящего на площадке. Во второй двадцатиминутке «Северсталь» продолжила играть более боевито. Это вылилось ещё в две забитые шайбы в ворота Алексея Красикова. Новосибирцы сумели ответить лишь однажды. Владимир Первушин сократил преимущество гостей до - 2:4.

В третьем периоде «Сибирь» проснулась и заиграла более активно. Хозяева сумели переломить ход игры и сравнять счёт в матче - 4:4. Шайбы забросили Константин Климонтов и Дмитрий Саюстов, правда, равным счёт продержался недолго. Через 54 секунды хоккеисты «Северстали» забросили победную шайбу в ворота новосибирцев - 4:5.

Это поражение стало четвёртым подряд для «Сибири». Свой следующий матч подопечные Александра Андриевского проведут завтра, 13 января. «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дороги замело: врачам пришлось пробиваться через снег к раненому мужчине
Перекрыли трассу: чтобы потушить дома, пожарные пошли на крайние меры
Выселился с унитазом: мужчина съехал с квартиры, забрав сантехнику, розетки и даже обои
Поджег людей из-за обиды: бездомный расправился с «друзьями» с помощью «коктейля Молотова»
Уехала и пропала: в Новосибирске ищут женщину, поехавшую продавать автомобиль
Школа Елизаветы Глинки: новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы
Мороз и снег: 12 января в Новосибирске будет до минус 20 градусов
Осторожно — двери открываются: сибирячка выпала из автобуса на ходу
«Предлагаю давать подсрачники жирным» - всемирно известный танцор нахамил людям с лишним весом
«Танцую с кошечками»: девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк
Едет по стране автостопом: в Новосибирске ищут пропавшую питерскую школьницу
Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки
Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год
Допрыгались: следователи проверят новосибирский батутный центр
Мои глаза счастливы: девушки устроили откровенную фотосессию у шеста с гирляндами
Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше
Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице
Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился
«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро
Ослепительная красота: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало
Салонный вор: новосибирца застали на месте грабежа, распивающим вино
«Дойдем до Верховного суда»: против хирурга, возможно, оставившего подростка бездетным, закрыли уголовное дело
Больше двадцати карет: Новосибирская область получила новые машины «скорой помощи»
Ушла на день рождения: полицейские нашли бросившую в квартире ночью ребенка мать
Чуть не сорвалось: новосибирец заплатил крупный штраф за пьяное вождение, чтобы продать квартиру
Человек-эпоха: ушел из жизни последний председатель Верховного Совета СССР