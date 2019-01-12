Четвёртое поражение подряд: хоккеисты «Сибири» уступили на своей площадке

СЕГОДНЯ 08:03 2019-01-12T10:40:16+03:00

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После трёх поражений подряд на выезде болельщики надеялись на домашнюю победу.

Но уже после первого периода хозяева уступали сопернику 1:2. У «Сибири» отличился Александр Логинов. При этом череповецкие хоккеисты действовали более активно. Счёт на табло стал отражением происходящего на площадке. Во второй двадцатиминутке «Северсталь» продолжила играть более боевито. Это вылилось ещё в две забитые шайбы в ворота Алексея Красикова. Новосибирцы сумели ответить лишь однажды. Владимир Первушин сократил преимущество гостей до - 2:4.

В третьем периоде «Сибирь» проснулась и заиграла более активно. Хозяева сумели переломить ход игры и сравнять счёт в матче - 4:4. Шайбы забросили Константин Климонтов и Дмитрий Саюстов, правда, равным счёт продержался недолго. Через 54 секунды хоккеисты «Северстали» забросили победную шайбу в ворота новосибирцев - 4:5.

Это поражение стало четвёртым подряд для «Сибири». Свой следующий матч подопечные Александра Андриевского проведут завтра, 13 января. «Сибирь» принимает уфимский «Салават Юлаев».