2019-01-12T07:02:52+03:00
Общество

Школа Елизаветы Глинки: Новосибирской школе присвоили имя Доктора Лизы

Новосибирской школе № 214 в микрорайоне Весеннем решили присвоить имя погибшей Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза
Денис ТАБАКОВ
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Школа Елизаветы Глинки является самой большой в Первомайском районе и сможет принять 1250 учеников за одну смену.Школа Елизаветы Глинки является самой большой в Первомайском районе и сможет принять 1250 учеников за одну смену.Фото: Социальные сети
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об изменении наименования средней школы № 214 в Первомайском районе.

Согласно документу мэрии Новосибирска, от 9 января этого года, школа теперь является МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки». Напомним, что при открытии школы 1 сентября прозвучала информация о присвоении имени школе имени Елизаветы Глинки, но официально название закрепили только сейчас.

Идею о присвоении школе имени Доктора Лизы в прошлом году озвучил председатель Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Мэр Новосибирск Анатолий Локоть решил ее поддержать.

Жизнь Елизаветы Глинки, как и еще 91 человека, летевших в Сирию с гуманитарной помощью, оборвала катастрофа Ту-154. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии (Сирия).

Всю жизнь Доктор Лиза посвятила больным и благотворительности. Дело Елизаветы Глинки и сейчас продолжает ее фонд «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Напомним, что школа в микрорайоне «Весенний» открыла свои двери для учеников 1 сентября 2018 года. Она состоит из четырёх учебных блоков, которые включают в себя два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, библиотеку с двумя читальными залами, музей, актовый зал на 490 посадочных мест. На территории школы установлена хоккейная площадка. Проектная мощность обучающихся в школе № 214 имени Елизаветы Глинки– 1250 человек в одну смену.

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