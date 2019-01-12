2019-01-12T05:53:28+03:00
Общество

Мороз и снег: 12 января в Новосибирске будет до минус 20 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 12 января
Денис ТАБАКОВ
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Ночью мороз усилится до минус 27 градусов.Ночью мороз усилится до минус 27 градусов.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет морозно, до минус 20 днём и до минус 27 ночью.

Синоптики Гисметео.ру прогнозируют в первой половине дня пасмурную погоду, ветер западного направления 2-3 м/с, временами снег, дневная температура в Новосибирске минус 17 - 19 градусов. Во второй половине дня малооблачно и без осадков.

По прогнозам «Западно-Сибирского УГМС» сегодня в городе переменная облачность, временами небольшой снег. При прояснениях изморозь, дым, дымка. На дорогах гололедица. 12 января метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей. Дневная температура минус 15-17 градусов.

Морозная погода продержится в регионе до понедельника. Завтра, в воскресенье 13 января, характер погоды существенно не изменится, днём минус 15-19 градусов. В понедельник потеплее -до минус 7 градусов днём.

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