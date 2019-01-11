2019-01-11T21:29:42+03:00
Общество

Осторожно — двери открываются: сибирячка выпала из автобуса на ходу

Водитель начал движение, не закрыв двери в салоне
Алена КУЛЕШОВА
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Водитель автобуса в Новосибирске тронулся с места, оставив двери салона открытымиВодитель автобуса в Новосибирске тронулся с места, оставив двери салона открытымиФото: Влад КОМЯКОВ
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Водитель автобуса в Новосибирске тронулся с места, оставив двери салона открытыми. Такая халатность привела к тому, что из автобуса прямо на ходу выпала девушка.

— Сегодня был свидетелем халатности сотрудников общественного транспорта, автобус начал движение с открытыми дверями от остановки «Телецентр», одна из пассажирок на ходу вылетела из салона автобуса и упала на поребрик. Через несколько секунд двери закрылись, и автобус продолжил движение, — написал в группе «Инцидент Новосибирск» очевидец события Владислав.

По словам мужчины, он указал кондуктору на опасность действий водителя, однако в ответ мужчине было сказано, что в таком случае, не стоит заходить в переполненный автобус.

— Надеюсь, что их руководство увидит этот пост и примет меры по увеличению безопасности пассажиров, — добавил мужчина.

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