«Танцую с кошечками»: девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк

СЕГОДНЯ 18:37 2019-01-11T18:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Елена Костина недавно вышла замуж и переехала в Москву, и после свадьбы продолжает учить столичных девушек тверку. Свое новое откровенное видео девушка сняла вместе с ученицами и выложила в «Инстаграме».

- Танцую с кошечками из группы продолжающих: у каждой вот по такому сольнику. По-моему, круто вышло, - написала Елена в посте с роликом.

Пользователям соцсетей танец тверкерш в коротеньких шортах впечатлил:

- Лучшее из того, что я видела под этот трек! Ты прекрасна, как всегда, - пишут одни.

- Очень классно, обожаю твои связочки, - хвалят Елену другие.

- Стильно, - считают третьи.

- Вкусно, нравится, - признаются четвертые.

- Супермощно и локация кайфовая, - поклонники не скупятся на комплименты для новосибирской танцовщицы и ее учениц, снявшихся в новом ролике.