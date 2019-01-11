«Танцую с кошечками»: девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк
Елена Костина недавно вышла замуж и переехала в Москву, и после свадьбы продолжает учить столичных девушек тверку. Свое новое откровенное видео девушка сняла вместе с ученицами и выложила в «Инстаграме».
- Танцую с кошечками из группы продолжающих: у каждой вот по такому сольнику. По-моему, круто вышло, - написала Елена в посте с роликом.
Пользователям соцсетей танец тверкерш в коротеньких шортах впечатлил:
- Лучшее из того, что я видела под этот трек! Ты прекрасна, как всегда, - пишут одни.
- Очень классно, обожаю твои связочки, - хвалят Елену другие.
- Стильно, - считают третьи.
- Вкусно, нравится, - признаются четвертые.
- Супермощно и локация кайфовая, - поклонники не скупятся на комплименты для новосибирской танцовщицы и ее учениц, снявшихся в новом ролике.
Девушки в коротеньких шортах показали «вкусный» тверк.