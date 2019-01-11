Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки
Пятиэтажка в Ленинском районе Новосибирска, в районе площади К. Маркса. Стандартная однушка размером чуть более 30 квадратных метров, а среди постояльцев — 40 кошек и старая бабушка.
С хозяйкой питомцев волонтеры благотворительного фонда «Варежка» знакомы несколько лет. Полтора года назад им уже удалось уговорить ее отдать 10 кошек, но потом старушка перестала отвечать на звонки и открывать двери. Волонтерам пришлось только руками развести. Они — не полиция, отнимать животных не имеют права, да и соседи, несмотря на вонь, особо никому не жаловались. Но как только 78-летняя женщина оказалась с инсультом в больнице, все активизировались и решили — кошкам в доме не место.
— Соседи сейчас грозят, что вышибут дверь и всех кошек выкинут на улицу, — рассказала о ситуации «КП» — Новосибирск» Анна Верниковская, представитель благотворительного фонда помощи животным «Варежка».
Именно волонтеры отправились на помощь оставшимся без хозяйки животным. Подруга старушки договорилась с дальним родственником и открыла однушку пяти добровольцам, которые прихватили с собой баулы с кошачьим кормом, лекарствами, лотками и наполнителями. Зайдя в квартиру, готовые ко многому волонтеры нервно вздрогнули.
Квартира, по словам волонтеров, в ужасном состоянии. Везде килограммы фекалий. Фото: Катерина Зайнитдинова
— Квартира в жутком состоянии. Килограммы фекалий по всем углам, жуткая вонь, худые кошки в отвратительном состоянии, — описывает квартиру Анна. — К счастью, почти все животные стерилизованы. Двух котов забрала подруга бабушки — осталось 38 животных. При этом они все, на удивление, очень ласковые и контактные.
Пока хозяйка в больнице, кошек подкармливала как могла подруга бабушки, которая и открыла волонтерам дверь.
Добровольцы взяли у кошек анализы, покормили их и занялись уборкой квартиры.
— Мы договорились с родственником бабушки, что нам дадут месяц на то, чтобы мы обработали кошек от паразитов и вакцинировали их. По предварительным подсчетам, на это нужно около 50 тысяч рублей, и нам нужна финансовая помощь от неравнодушных новосибирцев, — объясняет волонтер.
В воскресение вернется домой и параллизованная после инсульта пенсионерка, поэтому волонтерам нужна помощь и в уборке квратиры. Надежда у всех только одна — что неравнодушные новосибирцы откликнутся.
Волонтеры пять часов трудились в квартире. Фото: Катерина Зайнитдинова
КОНКРЕТНО
Волонтеры просят помощи сибиряков в спасении кошек. Помочь кормом и другими необходимыми вещами можно в специальных пунктах приема. Их список вы найдете ЗДЕСЬ.
Для финансовой помощи:
— Платежная система ROBOKASSA.
— Новосибирский благотворительный фонд помощи животным «Варежка» р/с 40703810923220000018 ИНН получателя: 5404048720 БИК Банка: 045004774 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Назначение платежа: благотворительный взнос
— Карта Сбербанка: 4276440016555994 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-960-786-77-32
— Карта Альфа-Банка: 4083972058712847 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-913-894-31-17
Пенсионерка держит в квартире сорок кошек и не убирает за ними.