Сорок кошек в однушке: соседи грозятся вышибить дверь и выкинуть на улицу питомцев пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:11 2019-01-11T17:04:54+03:00

Пенсионерка оказалась с инсультом в больнице, и ее многочисленным питомцам грозит смерть. Фото: Катерина Зайнитдинова

Волонтеры спасают животных, но им требуется помощь неравнодушных новосибирцев, как финансово, так и в уборке квартиры

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Пятиэтажка в Ленинском районе Новосибирска, в районе площади К. Маркса. Стандартная однушка размером чуть более 30 квадратных метров, а среди постояльцев — 40 кошек и старая бабушка.

С хозяйкой питомцев волонтеры благотворительного фонда «Варежка» знакомы несколько лет. Полтора года назад им уже удалось уговорить ее отдать 10 кошек, но потом старушка перестала отвечать на звонки и открывать двери. Волонтерам пришлось только руками развести. Они — не полиция, отнимать животных не имеют права, да и соседи, несмотря на вонь, особо никому не жаловались. Но как только 78-летняя женщина оказалась с инсультом в больнице, все активизировались и решили — кошкам в доме не место.

— Соседи сейчас грозят, что вышибут дверь и всех кошек выкинут на улицу, — рассказала о ситуации «КП» — Новосибирск» Анна Верниковская, представитель благотворительного фонда помощи животным «Варежка».

Именно волонтеры отправились на помощь оставшимся без хозяйки животным. Подруга старушки договорилась с дальним родственником и открыла однушку пяти добровольцам, которые прихватили с собой баулы с кошачьим кормом, лекарствами, лотками и наполнителями. Зайдя в квартиру, готовые ко многому волонтеры нервно вздрогнули.

Квартира, по словам волонтеров, в ужасном состоянии. Везде килограммы фекалий. Фото: Катерина Зайнитдинова

— Квартира в жутком состоянии. Килограммы фекалий по всем углам, жуткая вонь, худые кошки в отвратительном состоянии, — описывает квартиру Анна. — К счастью, почти все животные стерилизованы. Двух котов забрала подруга бабушки — осталось 38 животных. При этом они все, на удивление, очень ласковые и контактные.

Пока хозяйка в больнице, кошек подкармливала как могла подруга бабушки, которая и открыла волонтерам дверь.

Добровольцы взяли у кошек анализы, покормили их и занялись уборкой квартиры.

— Мы договорились с родственником бабушки, что нам дадут месяц на то, чтобы мы обработали кошек от паразитов и вакцинировали их. По предварительным подсчетам, на это нужно около 50 тысяч рублей, и нам нужна финансовая помощь от неравнодушных новосибирцев, — объясняет волонтер.

В воскресение вернется домой и параллизованная после инсульта пенсионерка, поэтому волонтерам нужна помощь и в уборке квратиры. Надежда у всех только одна — что неравнодушные новосибирцы откликнутся.

Волонтеры пять часов трудились в квартире. Фото: Катерина Зайнитдинова

КОНКРЕТНО

Волонтеры просят помощи сибиряков в спасении кошек. Помочь кормом и другими необходимыми вещами можно в специальных пунктах приема. Их список вы найдете ЗДЕСЬ.

Для финансовой помощи:

— Платежная система ROBOKASSA.

— Новосибирский благотворительный фонд помощи животным «Варежка» р/с 40703810923220000018 ИНН получателя: 5404048720 БИК Банка: 045004774 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» Назначение платежа: благотворительный взнос

— Карта Сбербанка: 4276440016555994 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-960-786-77-32

— Карта Альфа-Банка: 4083972058712847 Получатель: Стародуб Анна Леонидовна Привязана к номеру 8-913-894-31-17