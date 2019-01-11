2019-01-11T15:16:59+03:00
Дом. Семья

Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год

Из них 206 особей вернулись в дикую природу
Александра БРУНЯ
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Выхаживали волонтеры и животных — белок, летучих мышей, ежей, зайцев и даже малышей ласки и лисы. Фото: ЦРДЖВыхаживали волонтеры и животных — белок, летучих мышей, ежей, зайцев и даже малышей ласки и лисы. Фото: ЦРДЖ
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В Центре реабилитации диких животных подвели итоги 2018 года. Всего к волонтером попало 434 пациента, правда помочь удалось только 270 особям.

— Мы успешно вернули в природу 206 пациентов, — отметили в Центре.

При этом инвалидами остались 33 особи, а еще 26 до сих пор проходят лечение.

Сибиряки часто просили помочь птенцам — их было 83. Большинство — это воробьята, горихвостки и синички. Волонтеры также выкормили пять бельчат.

Помощь потребовалась 48 черным коршунам, 27 болотным совам, 16 ушастым совам и 9 мохноногим сычам. Среди нехищных птиц чаще всего в беду попадали синицы, серые вороны, сороки, пестрые дятлы.

Выхаживали волонтеры и животных — белок, летучих мышей, ежей, зайцев и даже малышей ласки и лисы.

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