Совы, бельчата и зайчата: волонтеры спасли почти 270 птиц и животных за прошлый год

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-11T15:16:59+03:00

Выхаживали волонтеры и животных — белок, летучих мышей, ежей, зайцев и даже малышей ласки и лисы. Фото: ЦРДЖ

Из них 206 особей вернулись в дикую природу

Изменить размер текста: A A

В Центре реабилитации диких животных подвели итоги 2018 года. Всего к волонтером попало 434 пациента, правда помочь удалось только 270 особям.

— Мы успешно вернули в природу 206 пациентов, — отметили в Центре.

При этом инвалидами остались 33 особи, а еще 26 до сих пор проходят лечение.

Сибиряки часто просили помочь птенцам — их было 83. Большинство — это воробьята, горихвостки и синички. Волонтеры также выкормили пять бельчат.

Помощь потребовалась 48 черным коршунам, 27 болотным совам, 16 ушастым совам и 9 мохноногим сычам. Среди нехищных птиц чаще всего в беду попадали синицы, серые вороны, сороки, пестрые дятлы.

Выхаживали волонтеры и животных — белок, летучих мышей, ежей, зайцев и даже малышей ласки и лисы.