2019-01-11T13:21:59+03:00
Общество

Мои глаза счастливы: девушки устроили откровенную фотосессию у шеста с гирляндами

Так сибирячки, танцующие pole dance, решили отметить Новый год
Татьяна СОЛОВОВА
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Подписчикам такие Снегурочки понравились. Фото: https://www.instagram.com/dance.studio.nut/Подписчикам такие Снегурочки понравились. Фото: https://www.instagram.com/dance.studio.nut/
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Юлия Станкевич преподает pole dance в Новосибирске, и в Новый год решила сделать подарок для своих учениц: устроить праздничную фотосессию с гирляндами.

- Студия у нас уже была украшена к празднику, так что «реквизит» был готов, - рассказывает Юлия. – Осталось только организовать своих учениц.

В кадр попали девушки, которые занимаются pole dance несколько лет и с легкостью могут танцевать на «стрипах» - так называется профессиональная обувь.

- Высота платформы на такой обуви – 10 сантиметров, каблуков – 18 сантиметров, - говорит Юлия. – Но это только с виду выглядит пугающе: на самом деле «стрипы» очень удобные! Правда, в Новосибирске немного магазинов, где их можно купить.

Фотографии «светящихся» красоток» пользователи соцсетей оценили:

- Это что за красоточки стоят, - пишут одни.

- Мои глаза счастливы, - хвалят девушек другие.

- Вы что такие классные? Круто, - считают третьи.

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