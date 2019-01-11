2019-01-11T12:45:38+03:00
Недвижимость

Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше

На 10 января на телефон регионального оператора по обращению с отходами поступил 121 звонок, большинство обратившихся — представители юридических лиц
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирской области провели заседание оперативного штаба по вопросам вывоза мусора. Фото: nso.ruВ Новосибирской области провели заседание оперативного штаба по вопросам вывоза мусора. Фото: nso.ru
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В Новосибирской области вывоз мусора находится под контролем регионального министерства. Чтобы охватить весь регион и ответить на самые актуальные вопросы по «мусорной» теме, в ведомстве провели заседание оперативного штаба.

Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов призвал активизировать в районах местные профильные предприятия, они должны скорее включиться в систему по обращению с отходами. Также министр заострил внимание на контроле за несвоевременным вывозом мусора:

— Для предотвращения ситуации переполнения контейнерных площадок юридических лиц нужно усилить их взаимодействие с региональным оператором по обращению с отходами. Я прошу администрации муниципальных образований активно содействовать проведению этой работы. В настоящее время под контролем министерства возникающие вопросы решаются в оперативном режиме, проводится работа по снижению количества переполненных контейнерных площадок.

По данным регионального оператора «Экология-Новосибирск», в этом году на телефон диспетчерской службы уже поступил 121 звонок. Большее число звонивших — представители юридических лиц, которые еще не заключили договоры на вывоз отходов.

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