Мусор под контролем: переполненных контейнеров станет меньше
В Новосибирской области вывоз мусора находится под контролем регионального министерства. Чтобы охватить весь регион и ответить на самые актуальные вопросы по «мусорной» теме, в ведомстве провели заседание оперативного штаба.
Министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов призвал активизировать в районах местные профильные предприятия, они должны скорее включиться в систему по обращению с отходами. Также министр заострил внимание на контроле за несвоевременным вывозом мусора:
— Для предотвращения ситуации переполнения контейнерных площадок юридических лиц нужно усилить их взаимодействие с региональным оператором по обращению с отходами. Я прошу администрации муниципальных образований активно содействовать проведению этой работы. В настоящее время под контролем министерства возникающие вопросы решаются в оперативном режиме, проводится работа по снижению количества переполненных контейнерных площадок.
По данным регионального оператора «Экология-Новосибирск», в этом году на телефон диспетчерской службы уже поступил 121 звонок. Большее число звонивших — представители юридических лиц, которые еще не заключили договоры на вывоз отходов.
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