Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:40:32+03:00

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В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача Детской клинической больницы.

По версии следствия, с июня 2015 по декабрь 2016 главный врач «Детская городская клиническая больница № 3» Наталья Никифорова и ее 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование» Надежда Лапина вступили в преступный сговор.

— Под предлогом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию пациентам больницы, обманным путем с помощью поддельных документов о взаиморасчетах между больницей, страховщиком и фиктивным ИП, выступающим в качестве агента АО «Д2 Страхование», они украли деньги, поступавшие в медучреждение от родителей пациентов, которые они брали за пребывание в палатах повышенной комфортности. Таким образом они получили более 8 миллионов рублей. После этого обвиняемые распорядились деньгами по собственному усмотрению,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Кроме этого, в этот же период времени, главврач помогала участием в открытых аукционах коммерческим организациям, а также помогала при заключении контрактов на поставку лекарств в больницу. За это она получила взятки на 800 тысяч рублей.

— Во время следствия обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство,- отметили в ведомстве. — Ей предъявлено обвинение по статьям — мошенничество, вымогательство взятки и получение взятки.