Ушло в суд: новосибирские следователи закончили расследование дела о хищении 8 миллионов в детской больнице
В Новосибирске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главврача Детской клинической больницы.
По версии следствия, с июня 2015 по декабрь 2016 главный врач «Детская городская клиническая больница № 3» Наталья Никифорова и ее 57-летняя заместитель по экономическим вопросам и руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование» Надежда Лапина вступили в преступный сговор.
— Под предлогом оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию пациентам больницы, обманным путем с помощью поддельных документов о взаиморасчетах между больницей, страховщиком и фиктивным ИП, выступающим в качестве агента АО «Д2 Страхование», они украли деньги, поступавшие в медучреждение от родителей пациентов, которые они брали за пребывание в палатах повышенной комфортности. Таким образом они получили более 8 миллионов рублей. После этого обвиняемые распорядились деньгами по собственному усмотрению,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Кроме этого, в этот же период времени, главврач помогала участием в открытых аукционах коммерческим организациям, а также помогала при заключении контрактов на поставку лекарств в больницу. За это она получила взятки на 800 тысяч рублей.
— Во время следствия обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство,- отметили в ведомстве. — Ей предъявлено обвинение по статьям — мошенничество, вымогательство взятки и получение взятки.