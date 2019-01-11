Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился

11 Янв. 2019 2019-01-11T11:27:46+03:00

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Главное событие в жизни самого завидного холостяка Новосибирска случилось в четверг, 10 января.

— Сюрприз четверга — сегодня Новосибирск лишился одного из самых завидных холостяков: женился ведущий актер театра Павел Поляков. Павел и Наталья, поздравляем вас от нашей большой краснофакельской семьи — берегите друг друга и свое счастье!- говорится в сообщении группы театра «Красный факел» в соцсетях в «ВКонтакте».

Избранницей актера стала Наталья Потапова, руководитель группы медиапланирования клиники Мешалкина. Совместное свадебное фото появилось и в соцсетях у обоих молодоженов.

Добавим, что в 2008 году говорили о романе Павла Полякова с дочерью Михаила Боярского, известной актрисой Лизой Боярской. Однако, актер отказался от комментариев о своей личной жизни.