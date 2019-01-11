2019-01-11T11:27:46+03:00
Общество

Самый завидный новосибирский холостяк: экс-бойфренд Лизы Боярской женился

Новосибирский популярный актер 36-летний Павел Поляков наконец-то женился
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирский актер Павел Поляков женился 10 января. Фото: vk.com/krasnii_fakel.Новосибирский актер Павел Поляков женился 10 января. Фото: vk.com/krasnii_fakel.
Изменить размер текста:

Главное событие в жизни самого завидного холостяка Новосибирска случилось в четверг, 10 января.

— Сюрприз четверга — сегодня Новосибирск лишился одного из самых завидных холостяков: женился ведущий актер театра Павел Поляков. Павел и Наталья, поздравляем вас от нашей большой краснофакельской семьи — берегите друг друга и свое счастье!- говорится в сообщении группы театра «Красный факел» в соцсетях в «ВКонтакте».

Избранницей актера стала Наталья Потапова, руководитель группы медиапланирования клиники Мешалкина. Совместное свадебное фото появилось и в соцсетях у обоих молодоженов.

Добавим, что в 2008 году говорили о романе Павла Полякова с дочерью Михаила Боярского, известной актрисой Лизой Боярской. Однако, актер отказался от комментариев о своей личной жизни.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24