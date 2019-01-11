«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:20:10+03:00

В новосибирском метро взгляды пассажиров привлекла женщина в шапке с языками пламени

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Сибирячка привлекла внимание и вызвала бурю одобрения среди пассажиров подземки свои выбором зимней шапки.

Фотографию пожилой сибирячке в яркой шапке опубликовали в паблике «Мода новосибирского метро». Подписчики по достоинству оценили смелый выбор головного убора женщины. Вот что комментаторы пишут об этом:

— Крутая бабулька,- отмечает один.

— Бабуля огонь,- замечает второй.

— Бабуля в огне,- добавляет третий.