«Бабуля огонь»: новосибирцы оценили «пламенный» головной убор пассажирки метро
В новосибирском метро взгляды пассажиров привлекла женщина в шапке с языками пламени
Сибирячка приятно удивила новосибирцев своим выбором "огненной" шапки. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Сибирячка привлекла внимание и вызвала бурю одобрения среди пассажиров подземки свои выбором зимней шапки.
Фотографию пожилой сибирячке в яркой шапке опубликовали в паблике «Мода новосибирского метро». Подписчики по достоинству оценили смелый выбор головного убора женщины. Вот что комментаторы пишут об этом:
— Крутая бабулька,- отмечает один.
— Бабуля огонь,- замечает второй.
— Бабуля в огне,- добавляет третий.
Пассажиры метро оценили головной убор женщины. Фото: vk.com/subwaynsk.