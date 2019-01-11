2019-01-11T09:37:09+03:00
Общество

Ослепительная красота: в морозном небе Новосибирска засияло солнечное гало

Сегодня утром в небе новосибирцы наблюдали солнечное гало
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня утром в небе наблюдалось солнечное гало.Сегодня утром в небе наблюдалось солнечное гало.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 11 января из-за резкого похолодания, которое пришло в Новосибирск, в небе утром вспыхнуло солнечное гало.

— Это явление формируется зимой. У нас в последние дни было достаточно тепло, сформировалась достаточная влажность и кристаллы воды замерзали в виде льдинок на больших высотах, а в результате их преломления наблюдалось гало. Поскольку сейчас морозно, происходило вымораживание воздуха и формировались эти самые кристаллы,- рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре, добавив, что это достаточно распространенное зимой в Сибири явление.

Красивое явление в небе наблюдалось из-за морозной погоды. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Красивое явление в небе наблюдалось из-за морозной погоды.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы.

Иногда в морозную погоду гало образуется кристаллами очень близко к земной поверхности. В этом случае кристаллы напоминают сияющие драгоценные камни и похоже на алмазную пыль, а нижняя часть гало может быть видна на фоне окружающего пейзажа, если Солнце находится достаточно низко над горизонтом.

Новосибирцы сняли гало из разных районов города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы сняли гало из разных районов города.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника светаФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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