2019-01-11T09:07:55+03:00
Происшествия

Салонный вор: новосибирца застали на месте грабежа, распивающим вино

Курьезный инцидент произошел в салоне красоты на улице Галущака в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина распивал на месте ограбления найденную бутылку вина.Мужчина распивал на месте ограбления найденную бутылку вина.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Новосибирец проник в салон красоты с целью ограбления, но его задержала найденная там бутылка вина.

— На прошлой неделе, 7 января около 4 часов утра поступила информация о том, что в помещение салона красоты, расположенного на третьем этаже административного здания по улице Галущака, кто-то проник. Через две минуты сотрудники Росгвардии прибыли на место. Поднявшись на третий этаж, они увидели, что входная пластиковая дверь салона взломана. Прибывший дополнительный экипаж вневедомственной охраны, заблокировал окна с улицы, чтобы не дать возможным преступникам сбежать. Сотрудники Росгвардии зашли в салон, где на полу около входа нашли объемную сумку, в которой находились украденные телевизор и несколько ноутбуков. Мебель в салоне была опрокинута, а шкафы вскрыты,- рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В одном из кабинетов сотрудники Росгвардии нашли мужчину, который тут же попытался сбежать, но был задержан. От него исходил резкий запах алкоголя.

— Грабитель признался, что во время кражи пил вино, найденное в помещении салона красоты,- добавили в ведомстве.

Задержанного доставили в отдел полиции, где во время досмотра у него нашли канцелярский нож. Также выяснилось, что мужчина 1974 года рождения ранее был судим. Возбуждено уголовное дело по статье — кража.

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