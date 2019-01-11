Больше двадцати карет: Новосибирская область получила новые машины «скорой помощи»

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:39:04+03:00

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Сегодня 24 новые машины «скорой помощи» отправились на службу в больницы Новосибирской области. Пятнадцать из них непосредственно в районы.

— В 2018 году мы приобрели 36 новых автомобилей. Примерно такими темпами нужно закупать санитарную технику ежегодно, — отметил на церемонии вручения ключей губернатор региона Андрей Травников.

Новенькие автомобили получили больницы в Бердске, Искитиме, Ордынке, Мошково, Сузуне, Чулыме, Карасуке, Кочково и в Новосибирском районе, а также станции в самом Новосибирске.

Отметим, что техника закупается не только за счет федеральных средств, но и местного бюджета. Так в прошлом году Новосибирская область своими силами приобрела восемь автомобилей.