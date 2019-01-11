2019-01-11T07:53:23+03:00
Общество

Ушла на день рождения: полицейские нашли бросившую в квартире ночью ребенка мать

Оставившую в квартире маленькую дочку женщину удалось найти только на следующий день
Надежда ЯРКОВА
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Женщина ушла на день рождения, оставив на ночь ребенка одного в квартире.Женщина ушла на день рождения, оставив на ночь ребенка одного в квартире.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Полицейские нашли и привлекли к ответственности женщину, которая оставила ночью ребенка в запертой квартире.

— Мать, которая оставила ребенка дома одного, была найдена вчера, 10 января,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции выяснили, что женщина в тот день была в гостях - пошла на день рождение, уложив ребенка спать, а утром вернулась и легла спать.

Напомним, во втором часу ночи спасателям поступил вызов от жителей дома на улице Виктора Уса. Их разбудил плач ребенка из соседней квартиры. Когда спасатели попали в квартиру, они нашли там испуганную маленькую девочку, примерно 2-х или 3-х лет. Взрослых в квартире не оказалось.

Сейчас по данному факту инспекцией по делам несовершеннолетних проводится проверка. Известно, что женщина прописана в одном из районов Новосибирской области и состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

— Женщина привлечена по статье — неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних,- добавили в МВД. — Решение о дальнейшей судьбе ребенка будет приниматься органами опеки и попечительства.

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