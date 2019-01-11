2019-01-11T06:53:35+03:00
Общество

Чуть не сорвалось: новосибирец заплатил крупный штраф за пьяное вождение, чтобы продать квартиру

Новосибирец накопил долги в 280 тысяч рублей по алиментам и за вождение в нетрезвом виде
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряк оплатил крупный долг по штрафам и алиментам, чтобы продать квартиру.Сибиряк оплатил крупный долг по штрафам и алиментам, чтобы продать квартиру.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Новосибирской области оплатил крупный штраф за вождение в нетрезвом виде, чтобы продать квартиру.

— В отделе судебных приставов по Колыванскому району находились дело в отношении 31-летнего местного жителя, который накопил долги по алиментам, а также штрафы за вождение в нетрезвом виде. Общая сумма долга составила 280 000 рублей,- рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Приставы приняли все возможные меры, чтобы побудить сибиряка погасить долги, однако помог лишь запрет на совершение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества.

— Мужчина как раз собирался продавать, принадлежащую ему, квартиру и уже нашел покупателей. Вскоре была назначена дата сделки купли-продажи, однако его планы были нарушены — помешал запрет,- добавили в ведомстве.

Чтобы продать квартиру, должнику пришлось оплатить все штрафы в полном объеме, включая исполнительский сбор, который составил более 19 тысяч рублей.

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