Из горящей в Ленинском районе квартиры спасли мужчину: женщина погибла
Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины на пожаре в квартире жилого дома.
По данным областного МЧС, в 16:45 в жилом девятиэтажном доме на улице Ударная,23 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара в комнате и коридоре огнем повреждены вещи и мебель.
— Во время пожара в квартире находились мужчина и женщина, которые были эвакуированы. Женщина от полученных в пожаре повреждений скончалась в автомобиле реанимации, а мужчина был доставлен в больницу,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — Следователем по Ленинскому району организована проверка.
Также назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.