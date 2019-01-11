Из горящей в Ленинском районе квартиры спасли мужчину: женщина погибла

11 Янв. 2019 2019-01-11T04:49:42+03:00

Два человека находились в квартире в момент пожара — спасти удалось мужчину, женщина погибла

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Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины на пожаре в квартире жилого дома.

По данным областного МЧС, в 16:45 в жилом девятиэтажном доме на улице Ударная,23 загорелась квартира на втором этаже. В результате пожара в комнате и коридоре огнем повреждены вещи и мебель.

— Во время пожара в квартире находились мужчина и женщина, которые были эвакуированы. Женщина от полученных в пожаре повреждений скончалась в автомобиле реанимации, а мужчина был доставлен в больницу,- рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — Следователем по Ленинскому району организована проверка.

Также назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.