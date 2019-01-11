Погода на день в Новосибирске: 11 января будет мороз до минус 23 градусов

11 Янв. 2019 2019-01-11T03:57:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет достаточно морозно, до минус 23 градусов днем и до минус 32 градусов ночью.

— В пятницу, 11 января в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Днем будет морозно до минус 19-21 градусов, к ночи похолодает до минус 26-28 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 32 градусов,- сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью слабые метели, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 18-23 градусов, ночная около минус 25-30 градусов, местами возможно понижение до минус 35 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают морозную погоду до минус 22 градусов днем и минус 20 градусов — ночью, возможен небольшой снег. Такая погода сохранится в городе до конца недели, с начала следующей ожидается волна очередного потепления до минус 8 градусов днем.