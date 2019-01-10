Пожар возле Новосибирского областного суда: людей эвакуировали из кафе и офисов

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:00:27+03:00

На месте работают сразу несколько пожарных машин, скорая и полиция [видео]

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Вечером 10 января в четырехэтажке по адресу Писарева, 1, произошел пожар. В здании находится кафе, посетителей пришлось спешно эвакуировать, как и сотрудников офисов, в основном речь идет о работниках юридических контор: дом стоит рядом с Новосибирским областным судом. Корреспонденты «КП» насчитали пять пожарных машин возле здания. Также на месте работают скорая и две машины МВД.

— Действительно, поступил вызов по адресу Писарева, 1. Была жалоба на задымление, что-то загорелось в туалете на первом этаже, — пояснили «КП» в ГУ МЧС по Новосибирской области. — В здании запах горелой проводки, пожарные сейчас работают на месте происшествия.