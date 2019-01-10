2019-01-10T16:24:10+03:00
Общество

Ничего домашнего: в новосибирских школах начали запрещать приносить еду из дома

В некоторых учебных заведениях подобное правило уже начало действовать
Алена КУЛЕШОВА
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Школьникам могут разрешить питаться только в школьных столовых.Школьникам могут разрешить питаться только в школьных столовых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После участившихся в последнее время случаев отравлений в школах и детских садах Роспотребнадзор сообщил о проекте новых санитарных правил, касающихся питания детей. Теперь в школьной столовой разрешено использовать только столовые приборы из нержавеющей стали. Но самым неоднозначным предложением Роспотребнадзора стал запрет на возможность приносить в школу еду из дома, чтобы свести к минимуму риск отравления детей. Несмотря на то, что законопроект еще не вступил в силу, в некоторых школах Новосибирска уже предпочитают придерживаться данного правила. Однако среди учеников и их родителей одобрение данное табу не находит.

— У нас в школах уже начали запрещать приносить в столовую еду из дома, — рассказывает ученик школы № 126, — официально пока не объявляли о запрете, но съесть что-то домашнее получается только, не выходя из собственного класса, в столовой не разрешают.

— Когда мы учились в школе № 2, там уже в прошлом году действовал такой запрет, сейчас вроде его отменили, — рассказывает Галина, мама пятиклассника Саши. - В нашей новой школе такого пока нет, и я буду решительно против, если появится. Думаю, родители сами вправе решать, чем кормить своего ребенка, ведь у некоторых может быть сильная аллергия на что-то или другая необходимость в специальном питании.

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