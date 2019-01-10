В Новосибирске полковника полиции нашли мертвым возле железнодорожных путей
На теле Руслана Кулиева не нашли следов насильственной смерти
Руслану Кулиеву было 49 лет.
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В Новосибирске найден мертвым высокопоставленный полицейский. 49-летний Руслан Кулиев был заместителем начальника сибирской транспортной полиции по оперативной работе. Полковник скончался, скорее всего, из-за проблем со здоровьем.
— Действительно, найдено его тело возле железнодорожных путей. Следов насильственной смерти не обнаружено, — прокомментировала «КП»-Новосибирск» Анна Щербакова, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.
Некоторые СМИ сообщили, что накануне полицейский пропал без вести, его искали два дня.
- Мы не подтверждаем эту информацию, - добавила наша собеседница.