2019-01-10T13:46:27+03:00
Общество

В Новосибирске полковника полиции нашли мертвым возле железнодорожных путей

На теле Руслана Кулиева не нашли следов насильственной смерти
Виктория МИНАЕВА
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Руслану Кулиеву было 49 лет.Руслану Кулиеву было 49 лет.
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В Новосибирске найден мертвым высокопоставленный полицейский. 49-летний Руслан Кулиев был заместителем начальника сибирской транспортной полиции по оперативной работе. Полковник скончался, скорее всего, из-за проблем со здоровьем.

— Действительно, найдено его тело возле железнодорожных путей. Следов насильственной смерти не обнаружено, — прокомментировала «КП»-Новосибирск» Анна Щербакова, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СФО.

Некоторые СМИ сообщили, что накануне полицейский пропал без вести, его искали два дня.

- Мы не подтверждаем эту информацию, - добавила наша собеседница.

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