2019-01-10T13:25:35+03:00
Общество

Красивые фотографии и розыгрыши денег: появился новый паблик о жизни Новосибирска

Сообщество «Я живу В Новосибирске» приглашает горожан в свои ряды
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Паблик «Я живу В Новосибирске» обещает платить за интересные фото и новости.Паблик «Я живу В Новосибирске» обещает платить за интересные фото и новости.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Присоединяйтесь к новому сообществу активных, молодых, думающих и творческих жителей Новосибирска – «Я живу В Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

- В нашем сообществе мы расскажем Вам о том, что происходит в Новосибирске и о других событиях, наиболее обсуждаемых нашими горожанами, - обещают авторы паблика.

Также, в сообществе можно поделиться своими наблюдениями о городе и получить за это деньги - 50 рублей на телефон. У вас есть классное фото облаков? Может, вы сняли, как новосибирец перевел бабушку через дорогу? Стали очевидцем аварии или ЧП? Увидели яму или перегороженную дорогу? Знаете что-то, чего еще никто не знает? Присылайте это в предлагаемые записи паблика и эту информацию увидит весь город.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новосибирске полковника полиции нашли мертвым возле железнодорожных путей
Федот переехал: новосибирский енот, которого приютили спасатели, отправился в спортивную школу
Придется потерпеть: более 50 домов в Новосибирске на семь часов остались без тепла
Изолировали от других пациентов: для рожениц с туберкулезом открыли новое отделение
Дело экс-директора новосибирского планетария ушло в суд
Усатая начинка: сибирячке на работу привезли пиццу с «сюрпризом»
Быстрый заработок: новосибирец продал за 150 тысяч взятый в тот же день в аренду «Хендай»
Провальный план: мужчина спрятал 2 килограмма золота в микросхемы, но попался в новосибирском аэропорту
Плач в ночи: новосибирцы вызвали спасателей, напуганные звуками из соседней квартиры
Следы оставил: оголодавший грабитель вынес еду из квартиры пенсионерки
Чувствовалось в девятиэтажках: в Новосибирской области произошло землетрясение
Азарт подвел: новосибирца не пустили в Бангкок за неоплаченный штраф
Погода на день в Новосибирске: 10 января резко похолодает
«10 часов стояла неподвижно»: новосибирская школьница снялась в свадебной фотосессии в Японии
Потряси «пятой точкой» за секретный приз: звезда тверка запустила флешмоб по всему миру