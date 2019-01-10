Красивые фотографии и розыгрыши денег: появился новый паблик о жизни Новосибирска

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:25:35+03:00

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Присоединяйтесь к новому сообществу активных, молодых, думающих и творческих жителей Новосибирска – «Я живу В Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте».

- В нашем сообществе мы расскажем Вам о том, что происходит в Новосибирске и о других событиях, наиболее обсуждаемых нашими горожанами, - обещают авторы паблика.

Также, в сообществе можно поделиться своими наблюдениями о городе и получить за это деньги - 50 рублей на телефон. У вас есть классное фото облаков? Может, вы сняли, как новосибирец перевел бабушку через дорогу? Стали очевидцем аварии или ЧП? Увидели яму или перегороженную дорогу? Знаете что-то, чего еще никто не знает? Присылайте это в предлагаемые записи паблика и эту информацию увидит весь город.