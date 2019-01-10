Дело экс-директора новосибирского планетария ушло в суд

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:18:49+03:00

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В Новосибирске закончили расследование уголовного дела в отношении руководителя планетария Сергея Масликова, который обвинялся в превышении служебных полномочий, однако следователи сменили обвинение и теперь Масликову грозят другие уголовные статьи.

— В настоящее время 59-летнему Масликову предъявлено обвинение в совершении 10 эпизодов по уголовной статье «Получение взятки» и по статье «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления с использованием служебного положения», — рассказал представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год Масликов сдавал в аренду состоящее на балансе планетария световое и звуковое оборудование, а также видеоаппаратуру, принадлежащую мэрии Новосибирска. Это делалось без разрешения мэрии. В СК утверждают, что таким способом Масликов получил около 700 тысяч рублей, которые после снимал с расчетного счета подконтрольной ему организации и тратил в своих целях.

— Гражданский истец признал причиненный мэрии города ущерб. Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд, где его рассмотрят по существу,- добавил Чечулин.

Напомним, на cайте www.change.org петиция под названием «Освободите из СИЗО ученого и популяризатора науки Сергея Масликова!» набрала более 9,5 тысяч подписей.

— Скорее всего, Сергей Масликов пытался найти средства на какой-то научно-просветительский проект и выкручивался как мог. Это беда многих организаций, находящихся на государственном финансировании, — заявляли авторы петиции.