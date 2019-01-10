Быстрый заработок: новосибирец продал за 150 тысяч взятый в тот же день в аренду «Хендай»

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:51:47+03:00

Новосибирец взял в аренду машину и в тот же день перепродал её. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Житель Новосибирска решил сделать себе подарок на Новый год: он взял в прокат иномарку и в тот же день продал ее за 150 тысяч рублей.

— В канун Нового года, 30 декабря мужчина взял в аренду машину «Хендай» и в этот же день продал ее своему знакомому. При этом он не стал говорить новому хозяину иномарки, что автомобиль ему не принадлежит. Но уже 6 января о мошенничестве стало известно полиции,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре полицейские установили и задержали 36-летнего ранее не судимого жителя Октябрьского района, который путем обмана получил от знакомого 150 тысяч рублей, продав ему взятый в аренду автомобиль.

— Во время обыска машина была найдена и изъята полицией. Возбуждено уголовное дело по статье — мошенничество, с причинением значительного ущерба,- отметили в ведомстве. -Проводится расследование.