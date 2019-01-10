Провальный план: мужчина спрятал 2 килограмма золота в микросхемы, но попался в новосибирском аэропорту

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:08:24+03:00

Житель Республики Саха решил вывезти золото в Москву, но его остановили в аэропорту Толмачево

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Сотрудники транспортной полиции Якутска направили в суд уголовное дело по факту незаконного оборота двух килограммов золота.

— Стало известно, что 39-летний житель Республики Саха летом 2018 года незаконно добыл более двух килограммов шлихового золота. Для того, чтобы его продать, он разделил золото на 4 части, спрятал в микросхемы, упаковал и попросил знакомых отправить собранные им посылки через почту в Москву. По прибытии он планировал получить посылки и на машине направиться в один из регионов для дальнейшей продажи добытого золота,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Для этого мужчина купил авиабилеты до Новосибирска, но его планам не удалось сбыться, поскольку по запросу транспортных полицейских Якутии он был задержан сотрудниками линейного отдела в аэропорту Толмачево.

Сейчас уголовное дело в отношении якутчанина направлено в суд, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

— Решения суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — добавили в ведомстве.