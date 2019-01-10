Плач в ночи: новосибирцы вызвали спасателей, напуганные звуками из соседней квартиры

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:13:40+03:00

Маленькая девочка была заперта в квартире одна, её мама так и не появилась за всю ночь. Фото: МАСС.

Инцидент произошел сегодня ночью в Кировском районе, куда выезжали спасатели

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Соседей напугал плач ребенка среди ночи: маленькая девочка оказалась ночью одна в квартире без взрослых.

— В 1:05 ночи спасателям поступил вызов от жителей дома на улице Виктора Уса. Их разбудил плач ребенка из соседней квартиры. На место выехал оперативный экипаж спасателей и сотрудники отдела полиции №8,- рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Приехав по указанному адресу, спасатели услышали детский плач, доносящийся из-за двери. Они обеспечили доступ в квартиру, где нашли маленькую девочку, примерно 2-х или 3-х лет. Взрослых в квартире не оказалось.

— Прибывшая бригада врачей скорой помощи осмотрела ребенка, в медпомощи девочка не нуждалась, просто была напугана.

— Ребенка передали сотрудникам полиции, а дверь в квартиру закрыли. Через несколько часов спасатели повторно открыли квартиру, где полицейские нашли договор аренды на имя матери ребенка,- уточнили в МАСС. — Сами родители к этому времени так и не появились.

В ведомстве добавили, что утром полицейские займутся поиском матери девочки через хозяев квартиры.