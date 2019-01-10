Плач в ночи: новосибирцы вызвали спасателей, напуганные звуками из соседней квартиры
Соседей напугал плач ребенка среди ночи: маленькая девочка оказалась ночью одна в квартире без взрослых.
— В 1:05 ночи спасателям поступил вызов от жителей дома на улице Виктора Уса. Их разбудил плач ребенка из соседней квартиры. На место выехал оперативный экипаж спасателей и сотрудники отдела полиции №8,- рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.
Приехав по указанному адресу, спасатели услышали детский плач, доносящийся из-за двери. Они обеспечили доступ в квартиру, где нашли маленькую девочку, примерно 2-х или 3-х лет. Взрослых в квартире не оказалось.
— Прибывшая бригада врачей скорой помощи осмотрела ребенка, в медпомощи девочка не нуждалась, просто была напугана.
— Ребенка передали сотрудникам полиции, а дверь в квартиру закрыли. Через несколько часов спасатели повторно открыли квартиру, где полицейские нашли договор аренды на имя матери ребенка,- уточнили в МАСС. — Сами родители к этому времени так и не появились.
В ведомстве добавили, что утром полицейские займутся поиском матери девочки через хозяев квартиры.