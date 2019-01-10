2019-01-10T06:47:20+03:00
Происшествия

Следы оставил: оголодавший грабитель вынес еду из квартиры пенсионерки

Женщина сутки отсутствовала дома, а когда вернулась обнаружила пропажу продуктов
Надежда ЯРКОВА
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Добычей вора стали продукты питания и две фляги.Добычей вора стали продукты питания и две фляги.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Полицейские раскрыли кражу квартиры в Новосибирской области по оставленным отпечаткам пальцев рук и обуви.

— 59-летняя пенсионерка, проживающая в Мошковском районе, которая отсутствовала дома в течение суток, по возвращении обнаружила пропажу продуктов питания и двух алюминиевых фляг и обратилась с заявлением в полицию,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские выяснили, что вор проник в жилище, сорвав с двери навесной замок. Выехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла в квартире следы пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан, им оказался 35-летний житель села Дубровино.

— Возбуждено уголовное дело статье — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилища. Похищенное у задержанного было изъято,- добавили в ведомстве.

В полиции также отметили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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