Следы оставил: оголодавший грабитель вынес еду из квартиры пенсионерки
Полицейские раскрыли кражу квартиры в Новосибирской области по оставленным отпечаткам пальцев рук и обуви.
— 59-летняя пенсионерка, проживающая в Мошковском районе, которая отсутствовала дома в течение суток, по возвращении обнаружила пропажу продуктов питания и двух алюминиевых фляг и обратилась с заявлением в полицию,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Полицейские выяснили, что вор проник в жилище, сорвав с двери навесной замок. Выехавшая на место следственно-оперативная группа изъяла в квартире следы пальцев рук и обуви предполагаемого преступника. Вскоре подозреваемый был установлен и задержан, им оказался 35-летний житель села Дубровино.
— Возбуждено уголовное дело статье — кража, совершенная с незаконным проникновением в жилища. Похищенное у задержанного было изъято,- добавили в ведомстве.
В полиции также отметили, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.