Чувствовалось в девятиэтажках: в Новосибирской области произошло землетрясение

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:29:05+03:00

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Землетрясение произошло в среду вечером, 9 января в Искитимском районе Новосибирской области.

— 9 января в 18:01 в 16 километрах северо-восточнее Искитима было зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 4,3,- расссказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

В ведомстве отметили, что подземные толчки ощущались местными жителями на верхних этажах жилых девятиэтажных домов в Искитиме. Спасателям поступило 7 звонков от жителей.

— Землетрясение относится к разряду техногенных. Пострадавших и разрушений нет,- добавили в МЧС.