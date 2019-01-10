2019-01-10T05:03:07+03:00
Общество

Азарт подвел: новосибирца не пустили в Бангкок за неоплаченный штраф

Житель Новосибирска смог вылететь заграницу только после того, как оплатил уголовный штраф
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец не хотел оплачивать штраф за проведение азартных игр.Новосибирец не хотел оплачивать штраф за проведение азартных игр.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец оплатил уголовный штраф, назначенный ему судом за организацию азартных игр из страха сорвать поездку в столицу Таиланда.

— В отделе приставов на исполнении находилось дело в отношении 29-летнего жителя Новосибирска, осужденного за проведение азартных игр. Ему, в виде дополнительного наказания, был назначен уголовный штраф в 25 000 рублей. Однако мужчина отказывался добровольно оплачивать долг и тогда приставы наложили ограничение на право выезда за пределы РФ,- рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

При этом мужчина все же попробовал пересечь границу, но его попытки не увенчались успехом. Из-за неоплаченного штрафа должник не смог пройти пограничный контроль.

— Чтобы не сорвать поездку, мужчина очень оперативно погасил задолженность и предоставил квитанцию судебному приставу,- добавили в ведомстве.

После оплаты штрафа ограничение было снято, и новосибирец смог отправиться в поездку.

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