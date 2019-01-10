Погода на день в Новосибирске: 10 января резко похолодает

10 Янв. 2019 2019-01-10T03:43:00+03:00

Сегодня в город придет резкое похолодание до минус 21 градусов. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Сегодня в город резко вернется похолодание до минус 21 градусов днем, при этом возможен небольшой снег.

— В четверг, 10 января в Новосибирске ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Температура днем составит минус 14-16 градусов, с возможным понижением в течение дня до минус 21 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метели, днем без осадков, по востоку местами небольшой снег. При прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Дневная температура составит минус 12-17 градусов, возможно похолодание до минус 24 градусов. Ночная температура будет в пределах минус 13-18 градусов, при прояснениях до минус 24 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем составит минус 13 градусов, к ночи ожидается резкое понижение до минус 27 градусов. Такая морозная погода продержится до конца недели, после морозы отступят и снова будут комфортные температуры в минус 9 градусов.