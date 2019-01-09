«10 часов стояла неподвижно»: новосибирская школьница снялась в свадебной фотосессии в Японии

9 Янв. 2019 2019-01-09T21:43:25+03:00

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Дарья Арендаренко – девятиклассница из новосибирской гимназии №9. В модельное агентство школьница пришла в 15 лет, и ей почти сразу повезло: юную сибирячку заприметило японское модельное агентство. И школьница вместе с мамой отправилась в Осаку.

Во время фотосессии Даша примерила традиционный головной убор. Фото: предоставлено Дарьей Арендаренко.

- Нам повезло, что Даша отлично знает английский язык (в гимназии девочка учится в классе с языковым уклоном), а еще, помимо школьной программы, изучает китайский, - рассказывает Василина, мама девочки. – Какие-то иероглифы в китайском и японском похожи, поэтому дочке было проще ориентироваться в метро.

А вот на фотосессии для японского свадебного магазина Даша общалась по-английски: все-таки по звучанию китайский и японский языки очень отличаются.

Чтобы одеть кимоно, требовалось около часа. Фото: предоставлено модельным агентством «Elite Stars».

- В день фотосессии я выехала из дома в пять утра: нужно было на электричке добраться до соседнего города Киото,- вспоминает Даша.

Но главное испытание было впереди: прежде всего, почти час понадобился на то, чтобы надеть на Дашу кимоно.

Наряд Даши весил более 3 килограммов. Фото: предоставлено Дарьей Арендаренко.

- Оказывается, сначала на девушку надевают что-то вроде ночнушки, потом ее обвязывают специальными поясами, а потом сверху надевается кимоно, - рассказывает школьница.

Завершали образ традиционные японские сабо, в которых очень тяжело передвигаться. Но ходить девятикласснице особо в них и не пришлось:

Во время съемки в помещении Даше стало плохо. Фото: предоставлено Дарьей Арендаренко.

- Съемки длились почти 10 часов, и почти все это время я должна была стоять неподвижно в определенных ракурсах, - говорит Даша. – Единственное, часть съемок проходила на улице, а часть – в павильоне, где было жарко и душно. Там во время фотосессии мне стало плохо: закружилась голова. Японцы в этот момент показали себя очень заботливыми: спрашивали, как я себя чувствую, чем мне помочь.

К счастью, ничего страшного с Дашей не произошло: школьнице дали немного отдохнуть и попить воды, и съемки продолжились. И теперь реклама с новосибирской девятиклассницей радует японских невест.