2019-01-09T18:42:07+03:00
Общество

Потряси «пятой точкой» за секретный приз: звезда тверка запустила флешмоб по всему миру

Танец Елены Яткиной пытаются разучить ее подписчики с разных стран
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена Яткина обещает победителям хорошие призы. Фото: Екатерина ФЕЛИНГЕР/https://www.instagram.com/fraules/Елена Яткина обещает победителям хорошие призы. Фото: Екатерина ФЕЛИНГЕР/https://www.instagram.com/fraules/
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Звезда тверка Елена Яткина решила после Нового года не только порадовать своих подписчиков новым роликом, но и заставить их скинуть лишние килограммы после «Оливье» и «Селедки под шубой». Жительница Новосибирска запустила танцевальный флешмоб: просит участников повторить ее хореографию на песню «SHOOT».

- Сними себя на видео: хоть на iPhone, но главное - одним кадром. Выложи до 20 января ролик в свой профиль (он должен быть открытым), поставь хэштег #fraulestwerkchallenge, - объясняет нехитрые условия флешмоба Елена. – Потом пиши в комментариях под моим постом «участвую» и отмечай 3 друзей.

Елена обещает победителям подарки: урок с ней, боди, шорты и топ, шапку и секретный приз: какой именно, девушка не говорит.

Поклонники от задумки Елена и ее танца, который нужно выучить, в восторге:

- Смотрю на неё и каждый раз думаю: «Какая же она офигенная», - восхищаются одни.

- Обожаю эту девочку! – признаются другие.

- Участвую, ну, девчата, один раз живём, - считают третьи.

- Залипательно, - хвалят ролик четвертые.

Кстати, поучаствовать во флешмобе Елены хотят не только россияне, но и иностранцы.

- Участники из Португалии принимаются? – интересуются одни. А испанцы пишут «Бросаю вызов».

Звезда тверка запустила флешмоб по всему миру.

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