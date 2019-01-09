Потряси «пятой точкой» за секретный приз: звезда тверка запустила флешмоб по всему миру
Звезда тверка Елена Яткина решила после Нового года не только порадовать своих подписчиков новым роликом, но и заставить их скинуть лишние килограммы после «Оливье» и «Селедки под шубой». Жительница Новосибирска запустила танцевальный флешмоб: просит участников повторить ее хореографию на песню «SHOOT».
- Сними себя на видео: хоть на iPhone, но главное - одним кадром. Выложи до 20 января ролик в свой профиль (он должен быть открытым), поставь хэштег #fraulestwerkchallenge, - объясняет нехитрые условия флешмоба Елена. – Потом пиши в комментариях под моим постом «участвую» и отмечай 3 друзей.
Елена обещает победителям подарки: урок с ней, боди, шорты и топ, шапку и секретный приз: какой именно, девушка не говорит.
Поклонники от задумки Елена и ее танца, который нужно выучить, в восторге:
- Смотрю на неё и каждый раз думаю: «Какая же она офигенная», - восхищаются одни.
- Обожаю эту девочку! – признаются другие.
- Участвую, ну, девчата, один раз живём, - считают третьи.
- Залипательно, - хвалят ролик четвертые.
Кстати, поучаствовать во флешмобе Елены хотят не только россияне, но и иностранцы.
- Участники из Португалии принимаются? – интересуются одни. А испанцы пишут «Бросаю вызов».
Звезда тверка запустила флешмоб по всему миру.