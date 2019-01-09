Помогали друг другу: полицейские рассказали, как спасли из горящего дома двух пенсионеров
Пожар в жилом доме произошел вечером 8 января в Бердске. Хозяева — два пенсионера. Женщине 70 лет, мужчине 75 лет. Возраст серьезный, поэтому в горящем доме пожилая пара оказалась, как в ловушке. Но на счастье пенсионеров, мимо проезжал экипаж полицейских.
Службу несли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин. Полицеские увидели, что горит дом. Мужчины сообщили о происшествии дежурному и ринулись на помощь жильцам.
— С помощью лестницы разбили окно. Из окна пошел дым. Мы увидели пожилого мужчину, — рассказал Андрей Земнухин, инспектор отдельной роты ППСП отдела МВД России по городу Бердску.
Мужчину и его супругу полицейские сами вынесли из дома.
— Помогали друг другу, — добавил полицейский.
Благодаря смелости сотрудников, жертв на пожаре удалось избежать. Теперь полицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу.
Полицейские спасли двух стариков из горящего дома.