2019-01-09T15:01:54+03:00
Общество

Помогали друг другу: полицейские рассказали, как спасли из горящего дома двух пенсионеров

Старики из пылающего дома сами выбраться не смогли бы
Александра БРУНЯ
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Полицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской областиПолицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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Пожар в жилом доме произошел вечером 8 января в Бердске. Хозяева — два пенсионера. Женщине 70 лет, мужчине 75 лет. Возраст серьезный, поэтому в горящем доме пожилая пара оказалась, как в ловушке. Но на счастье пенсионеров, мимо проезжал экипаж полицейских.

Службу несли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин. Полицеские увидели, что горит дом. Мужчины сообщили о происшествии дежурному и ринулись на помощь жильцам.

— С помощью лестницы разбили окно. Из окна пошел дым. Мы увидели пожилого мужчину, — рассказал Андрей Земнухин, инспектор отдельной роты ППСП отдела МВД России по городу Бердску.

Мужчину и его супругу полицейские сами вынесли из дома.

— Помогали друг другу, — добавил полицейский.

Благодаря смелости сотрудников, жертв на пожаре удалось избежать. Теперь полицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу.

Полицейские спасли двух стариков из горящего дома.

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