Помогали друг другу: полицейские рассказали, как спасли из горящего дома двух пенсионеров

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:01:54+03:00

Полицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

Старики из пылающего дома сами выбраться не смогли бы

Изменить размер текста: A A

Пожар в жилом доме произошел вечером 8 января в Бердске. Хозяева — два пенсионера. Женщине 70 лет, мужчине 75 лет. Возраст серьезный, поэтому в горящем доме пожилая пара оказалась, как в ловушке. Но на счастье пенсионеров, мимо проезжал экипаж полицейских.

Службу несли Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин. Полицеские увидели, что горит дом. Мужчины сообщили о происшествии дежурному и ринулись на помощь жильцам.

— С помощью лестницы разбили окно. Из окна пошел дым. Мы увидели пожилого мужчину, — рассказал Андрей Земнухин, инспектор отдельной роты ППСП отдела МВД России по городу Бердску.

Мужчину и его супругу полицейские сами вынесли из дома.

— Помогали друг другу, — добавил полицейский.

Благодаря смелости сотрудников, жертв на пожаре удалось избежать. Теперь полицейских руководство планирует наградить за добросовестную службу.