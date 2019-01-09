Использует весь свой птичий потенциал: домашний скворец разгадывает головоломку

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:48:10+03:00

В Центре скворцов выхаживают и стараются отпускать на волю тех, кто не успел приручится. Так произошло с Блинчиком. Фото: ЦРДЖ

Для того, чтобы птица не заскучала, хозяева придумывают для нее игрушки

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Сибиряки держат в домах не только собак и кошек, но и различных птиц. О судьбе скворушки Булочки и ее играх с хозяйкой, мы уже рассказывали раньше. Про страстные поцелуи птички можно почитать здесь.

В этот раз ее хозяйка Наталья поделилась новым забавным видео. Булочка очень активная птица, и чтобы она не заскучала, хозяева придумывают для нее головоломки.

— Чтобы птица продолжала поддерживать свой ум в тонусе, ей необходимы так называемые «фуражилки». Это игрушки и головоломки различного рода, которые позволяют ей использовать весь свой птичий потенциал и озорство для добычи какого-либо лакомства, — объясняет Наталья, волонтер Центра реабилитации диких животных.

Надо сказать, что Булочка проявила смекалку и справилась с головоломкой.