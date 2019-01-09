Проклятое место: две «Тойоты» залетели на тротуар после аварии в центре

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:36:26+03:00

На аврийном перекрестке столкнулись две "Тойоты". Стоп-кадр с видео. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На аварийном перекрестке в центре Новосибирска произошло очередное ДТП

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Авария случилась сегодня днем, 9 января на Красном проспекте: две иномарки после удара вылетели на тротуар.

— На перекрестке улицы Достоевского и Красного проспекта столкнулись седан Toyota Camry и универсал Toyota Corolla,- сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте.

Судя по повреждениям, «Королла» получил сильный удар в правый борт, у «Камри» разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, на данном перекрестке в городе часто происходят аварии. Так на этом же месте в конце прошлого года ночью столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Chaser, погибли два человека.