Проклятое место: две «Тойоты» залетели на тротуар после аварии в центре
Авария случилась сегодня днем, 9 января на Красном проспекте: две иномарки после удара вылетели на тротуар.
— На перекрестке улицы Достоевского и Красного проспекта столкнулись седан Toyota Camry и универсал Toyota Corolla,- сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте.
Судя по повреждениям, «Королла» получил сильный удар в правый борт, у «Камри» разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП выясняются.
Напомним, на данном перекрестке в городе часто происходят аварии. Так на этом же месте в конце прошлого года ночью столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Chaser, погибли два человека.
ДТП в центре: иномарки на тротуаре..