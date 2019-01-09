2019-01-09T11:36:26+03:00
Происшествия

Проклятое место: две «Тойоты» залетели на тротуар после аварии в центре

На аварийном перекрестке в центре Новосибирска произошло очередное ДТП
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
На аврийном перекрестке столкнулись две "Тойоты". Стоп-кадр с видео.На аврийном перекрестке столкнулись две "Тойоты". Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня днем, 9 января на Красном проспекте: две иномарки после удара вылетели на тротуар.

— На перекрестке улицы Достоевского и Красного проспекта столкнулись седан Toyota Camry и универсал Toyota Corolla,- сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте.

Судя по повреждениям, «Королла» получил сильный удар в правый борт, у «Камри» разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается. Подробности ДТП выясняются.

Напомним, на данном перекрестке в городе часто происходят аварии. Так на этом же месте в конце прошлого года ночью столкнулись Toyota Corolla Fielder и Toyota Chaser, погибли два человека.

ДТП в центре: иномарки на тротуаре..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли под землю: жители Новосибирска стали чаще пользоваться метро
Гастролер из области: 18-летний сибиряк приехал в Новосибирск грабить женщин
Белоснежная балерина и Арлекин: в Новосибирске выбрали лучшую скульптуру из снега
«Как тебе такое Илон Маск?»: новосибирский трамвай устроил световое представление во время движения
Учитель истории стал министром промышленности в Новосибирской области
На вечерней дороге не разъехались «Хонда» и «Тойота»: двое в больнице
Пожарные около пяти часов тушили жилой дом в Бердске: спасены двое пенсионеров
Далеко не ушел: напавшего на женщину в подъезде грабителя поймали в ломбарде
Погода на день в Новосибирске: 9 января будет небольшой снег и минус 5 градусов
«На шарфе сидела»: новосибирцы в январе увидели божью коровку
«Запах ужасный на весь подъезд»: накануне Рождества в новосибирской трехэтажке затопило подвал
Застал на месте «преступления»: водитель «хлебовозки» сбивал с машины снег кочергой для хлеба
Рождественский кошмар: собаку умершей хозяйки отравили и выбросили на помойку
«Пятые сутки стоят помойки под окнами»: новосибирцев возмутили горы мусора после Нового года
«Красота-то какая, волосатые ноги»: парень в подвернутых джинсах удивил пассажиров метро
«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео
Пожар на балконе: ночью из 17-этажного дома эвакуировали 30 жильцов