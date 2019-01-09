Ушли под землю: жители Новосибирска стали чаще пользоваться метро

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:13:27+03:00

За 2018 год в метро Новосибирска проехали 83 миллиона пассажиров. Фото: Даба ДАБАЕВ

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Новосибирцы в 2018 году стали чаще пользоваться подземным транспортом.

— В 2018 году новосибирский метрополитен перевез 83 миллиона пассажиров, при этом в 2017 году показатель составлял 80,3 миллиона,- рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Доля пассажиров в новосибирском метро в общем объеме городских перевозок выросла до 18,7 %. Для сравнения, в 2017 году она составила 18,4 %, в перевозках муниципальным транспортом — до 48,8 %, а в 2017 году этот показатель был 48,6 %.

В ведомстве также отметили, что среди метрополитенов России по объему перевозок новосибирский занимает третье место, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу.

Напомним, когда в конце декабря в Новосибирске были сильные морозы, большинство горожан пересели на подземный транспорт. Так из-за большого числа пассажиров вход на станцию метро «Карла Маркса» пришлось на время закрыть, чтобы разгрузить заполненную пассажирами платформу.