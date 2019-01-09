Гастролер из области: 18-летний сибиряк приехал в Новосибирск грабить женщин
18-летний ранее судимый за кражу житель поселка Колывань подозревается в четырех грабежах, совершенных в Калининском районе Новосибирска: жертвами парня были исключительно женщины.
— Так 6 января на улице 25 лет Октября молодой человек с применением насилия отобрал у женщины на улице сумку и мобильный телефон, после чего совершил аналогичное преступление на улице Богдана Хмельницкого, также отобрав сумку у прохожей. На следующий день, 7 января он совершил еще два грабежа на улице Народной. Он отобрал у одной женщины сотовый телефон, а у другой — сумку и телефон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Возбуждены уголовные дела по статье — грабеж, все похищенное имущество изъято.
— Подозреваемый находится под стражей, — добавили в ведомстве. — Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности молодого грабителя.
Его жертвами были исключительно женщины. Фото: МВД по Новосибирской области.