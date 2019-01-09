2019-01-09T10:29:42+03:00
Происшествия

Гастролер из области: 18-летний сибиряк приехал в Новосибирск грабить женщин

Молодой человек подозревается в серии грабежей: он нападал на женщин в Калининском районе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
18-летний парень промышлял грабежами в Новосибирске. Фото: МВД по Новосибирской области.18-летний парень промышлял грабежами в Новосибирске. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

18-летний ранее судимый за кражу житель поселка Колывань подозревается в четырех грабежах, совершенных в Калининском районе Новосибирска: жертвами парня были исключительно женщины.

— Так 6 января на улице 25 лет Октября молодой человек с применением насилия отобрал у женщины на улице сумку и мобильный телефон, после чего совершил аналогичное преступление на улице Богдана Хмельницкого, также отобрав сумку у прохожей. На следующий день, 7 января он совершил еще два грабежа на улице Народной. Он отобрал у одной женщины сотовый телефон, а у другой — сумку и телефон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Возбуждены уголовные дела по статье — грабеж, все похищенное имущество изъято.

— Подозреваемый находится под стражей, — добавили в ведомстве. — Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды преступной деятельности молодого грабителя.

Его жертвами были исключительно женщины. Фото: МВД по Новосибирской области.

Его жертвами были исключительно женщины. Фото: МВД по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проклятое место: две «Тойоты» залетели на тротуар после аварии в центре
Ушли под землю: жители Новосибирска стали чаще пользоваться метро
Белоснежная балерина и Арлекин: в Новосибирске выбрали лучшую скульптуру из снега
«Как тебе такое Илон Маск?»: новосибирский трамвай устроил световое представление во время движения
Учитель истории стал министром промышленности в Новосибирской области
На вечерней дороге не разъехались «Хонда» и «Тойота»: двое в больнице
Пожарные около пяти часов тушили жилой дом в Бердске: спасены двое пенсионеров
Далеко не ушел: напавшего на женщину в подъезде грабителя поймали в ломбарде
Погода на день в Новосибирске: 9 января будет небольшой снег и минус 5 градусов
«На шарфе сидела»: новосибирцы в январе увидели божью коровку
«Запах ужасный на весь подъезд»: накануне Рождества в новосибирской трехэтажке затопило подвал
Застал на месте «преступления»: водитель «хлебовозки» сбивал с машины снег кочергой для хлеба
Рождественский кошмар: собаку умершей хозяйки отравили и выбросили на помойку
«Пятые сутки стоят помойки под окнами»: новосибирцев возмутили горы мусора после Нового года
«Красота-то какая, волосатые ноги»: парень в подвернутых джинсах удивил пассажиров метро
«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео
Пожар на балконе: ночью из 17-этажного дома эвакуировали 30 жильцов