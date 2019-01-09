Белоснежная балерина и Арлекин: в Новосибирске выбрали лучшую скульптуру из снега

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:43:51+03:00

Композиция "Превращение" - победила в этом году. Фото: novo-sibirsk.ru.

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В центре Новосибирска в девятнадцатый раз прошел фестиваль снежных скульптур. В этом году он был посвящен Году театра.

— В этом году за создание лучшей скульптуры боролись 15 команд мастеров из разных городов России и стран ближнего зарубежья, таких как Томск, Северск, Красноярск, Кызыл, Бийск, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва, Хабаровск, Сочи, Омск и Республика Кыргызстан, а также в фестивале участвовали 12 команд новосибирских школьников,- рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

"Мазай или потешный флот" - 2-е место. Фото: novo-sibirsk.ru.

По итогам, первое место заняли скульпторы из Санкт-Петербурга с балериной, их композиция называется «Превращение». Второе место досталось команде из Омска со скульптурой «Мазай или потешный флот», замкнула тройку лидеров команда из Новосибирска с композицией «Арлекин».

— Главный приз фестиваля — кубок мэра — из рук Анатолия Локтя получила сборная двух городов Москва-Хабаровск за скульптуру «Лунный зритель». Все участники получили медали и дипломы фестиваля, — отметили в мэрии.

"Арлекин" новосибирских скульпторов. Фото: novo-sibirsk.ru.

В ведомстве также добавили, что полюбоваться снежными скульптурами в Первомайском сквере можно будет до 31 января.

Снежные скульптуры можно увидеть в Первомайском сквере. Фото: novo-sibirsk.ru.