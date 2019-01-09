«Как тебе такое Илон Маск?»: новосибирский трамвай устроил световое представление во время движения
В Новосибирске у трамвая во время движения случилось замыкание, которое выглядело как красивая иллюминация.
— В рамках программы модернизации, новосибирские трамваи получили светомузыку! Танцуют все,— подписал видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме.
Новосибирцы с юмором и сочувствием отнеслись к увиденному, негодуя на состояние общественного транспорта в городе. Вот что пишут комментаторы по поводу видео:
— То чувство, когда закончил смену,— шутит один.
— Трамвай под номером АД,— пишет второй.
— Короткое замыкание с рогами,— добавляет третий.
— Как тебе такое Илон Маск? — интересуется четвертый.
— Стыдно должно быть, что у нас в городе такие трамваи и троллейбусы,— сетует пятый.
— Когда уже эти чемоданы исчезнут с улиц Новосибирска,— задается вопросом шестой.
Трамвай со светомузыкой в Новосибирске..