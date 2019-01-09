2019-01-09T08:30:42+03:00
Общество

«Как тебе такое Илон Маск?»: новосибирский трамвай устроил световое представление во время движения

Трамвай на фоне сумерек из-за короткого замыкания привлек внимание новосибирцев своей «светомузыкой»
Надежда ЯРКОВА
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Трамвай устроил световое шоу во время движения. Стоп-кадр с видео instagram.com/instact54/.Трамвай устроил световое шоу во время движения. Стоп-кадр с видео instagram.com/instact54/.
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В Новосибирске у трамвая во время движения случилось замыкание, которое выглядело как красивая иллюминация.

— В рамках программы модернизации, новосибирские трамваи получили светомузыку! Танцуют все,— подписал видео подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в Инстаграме.

Новосибирцы с юмором и сочувствием отнеслись к увиденному, негодуя на состояние общественного транспорта в городе. Вот что пишут комментаторы по поводу видео:

— То чувство, когда закончил смену,— шутит один.

— Трамвай под номером АД,— пишет второй.

— Короткое замыкание с рогами,— добавляет третий.

— Как тебе такое Илон Маск? — интересуется четвертый.

— Стыдно должно быть, что у нас в городе такие трамваи и троллейбусы,— сетует пятый.

— Когда уже эти чемоданы исчезнут с улиц Новосибирска,— задается вопросом шестой.

Трамвай со светомузыкой в Новосибирске..

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