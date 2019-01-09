Учитель истории стал министром промышленности в Новосибирской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:50:31+03:00

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По распоряжению губернатора Андрея Травникова от 9 января 2019 года исполняющим обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области назначен Андрей Гончаров.

— Новый и.о. министра был представлен членам областного Правительства во время традиционного оперативного совещания, которое прошло сегодня, 9 января,- рассказали в пресс-службе Правительства НСО. — До этого Андрей Гончаров занимал пост главы администрации Кировского района Новосибирска.

Андрей Гончаров родился в 1971 году в Новосибирской области, в селе Кудельный Ключ Тогучинского района. В 1993 году закончил НГПИ, а в 2005 году — Новосибирский гуманитарный институт. Работал пионервожатым в пионерском лагере «Океан» во Владивостоке, учителем истории в искитимской школе № 3, заместителем директора по воспитательной работе школы №16 Октябрьского района Новосибирска, а также тренером-инструктором в СПК «Успех». С 2009 году занимал должность заместителя главы администрации Кировского района, а с 13 января 2014 года возглавлял администрацию Кировского района.

В ведомстве отметили, что теперь кандидатура Андрея Гончарова должна пройти согласование в Министерстве промышленности и торговли РФ.