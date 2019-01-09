На вечерней дороге не разъехались «Хонда» и «Тойота»: двое в больнице

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:57:45+03:00

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В столкновении двух иномарок пострадали водитель «Тойоты» и пассажирка «Хонды».

— Во вторник, 8 января в 20:30 29-летний водитель за рулем Toyota Vitz ехал по улице Баганская со стороны Нахимова в сторону Аксенова и возле дома по улице Аксенова,7к2 столкнулся с Honda Stepwgn, ехавшим во встречном направлении,- рассказали в прессс-службе ГИБДД Новосибирска.

После ДТП водитель «Тойоты» с раной головы и 28-летняя пассажирка «Хонды» с переломом правой ноги были доставлены в больницу.