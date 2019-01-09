2019-01-09T06:03:30+03:00
Происшествия

Пожарные около пяти часов тушили жилой дом в Бердске: спасены двое пенсионеров

Из сгоревшего дома еще до приезда пожарных успели спасти пожилую пару
Надежда ЯРКОВА
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Вечером в Бердске загорелся жилой дом.Вечером в Бердске загорелся жилой дом.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Пожар случился вечером во вторник, 8 января в городе Бердск Новосибирской области.

— На улице Павлова в Бердске загорелся жилой дом, пожарные прибыли на место в 19:20. На момент прибытия горели надворные постройки и часть крыши дома, а также надворные постройки: кухня, баня, дощатый навес, под которым находился автомобиль «Лада 21214», — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, добавив, что в доме было печное отопление.

Огнем полностью уничтожен сарай и машина, также огнем повреждены крыша и стена дома, крыша бани, крыша гаража и сарая, веранда и кладовая, кухня. Общая площадь горения составила 110 кв. м.

— В пожаре пострадали пенсионерка 1938 года рождения и пенсионер — 1933 года рождения. Их до приезда пожарных из дома эвакуировали приехавшая на место полиция, — отметили в ведомстве.

Пожар полностью удалось ликвидировать лишь в 1:17 ночи. Причины пожара выясняются.

Пожар в Бердске.

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