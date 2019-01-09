2019-01-09T04:56:59+03:00
Происшествия

Далеко не ушел: напавшего на женщину в подъезде грабителя поймали в ломбарде

Ограбление произошло в Рождество в Калининском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Грабитель напал на женщину прямо в подъезде дома.Грабитель напал на женщину прямо в подъезде дома.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники ППС задержали подозреваемого с похищенными вещами в одном из местных ломбардов.

— В понедельник, 7 января в 22:30 в отдел полиции № 4 «Калининский» поступило заявление о грабеже. 45-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее в подъезде дома по улице Родники и отобрал женскую сумку. В сумке находились банковские карты и сотовый телефон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место полицейские получили ориентировочное описание подозреваемого, эта информация была передана наружным службам полиции.

— Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам в ломбарде по улице Объединения задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый местный житель, — отметили в ведомстве. — Все похищенное вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Ведется следствие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные около пяти часов тушили жилой дом в Бердске: спасены двое пенсионеров
Погода на день в Новосибирске: 9 января будет небольшой снег и минус 5 градусов
«На шарфе сидела»: новосибирцы в январе увидели божью коровку
«Запах ужасный на весь подъезд»: накануне Рождества в новосибирской трехэтажке затопило подвал
Застал на месте «преступления»: водитель «хлебовозки» сбивал с машины снег кочергой для хлеба
Рождественский кошмар: собаку умершей хозяйки отравили и выбросили на помойку
«Пятые сутки стоят помойки под окнами»: новосибирцев возмутили горы мусора после Нового года
«Красота-то какая, волосатые ноги»: парень в подвернутых джинсах удивил пассажиров метро
«Танец хороший, но чулки ужасные»: сибирячка покорила «Инстаграм» откровенным видео
Пожар на балконе: ночью из 17-этажного дома эвакуировали 30 жильцов