Далеко не ушел: напавшего на женщину в подъезде грабителя поймали в ломбарде

9 Янв. 2019 2019-01-09T04:56:59+03:00

Грабитель напал на женщину прямо в подъезде дома. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ограбление произошло в Рождество в Калининском районе Новосибирска

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Сотрудники ППС задержали подозреваемого с похищенными вещами в одном из местных ломбардов.

— В понедельник, 7 января в 22:30 в отдел полиции № 4 «Калининский» поступило заявление о грабеже. 45-летняя женщина рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее в подъезде дома по улице Родники и отобрал женскую сумку. В сумке находились банковские карты и сотовый телефон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Прибывшие на место полицейские получили ориентировочное описание подозреваемого, эта информация была передана наружным службам полиции.

— Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам в ломбарде по улице Объединения задержали подозреваемого. Им оказался 27-летний ранее неоднократно судимый местный житель, — отметили в ведомстве. — Все похищенное вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Ведется следствие.