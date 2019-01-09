Погода на день в Новосибирске: 9 января будет небольшой снег и минус 5 градусов

9 Янв. 2019 2019-01-09T03:53:33+03:00

Какая погода ждет новосибирцев в первый рабочий день нового года

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Сегодня в городе будет небольшой снег, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду и минус 5 градусов.

— В среду, 9 января ожидается облачная с прояснениями погода, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 5-7 градусов, к ночи мороз усилится до минус 10-12 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, днем по востоку местами умеренный снег, метели, при прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет минус 4-9 градусов, местами возможно похолодание до минус 15 градусов. Ночная температура будет в пределах минус 9-14 градусов, при прояснениях до минус 19 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой снег. Температура днем составит минус 7 градусов, к ночи похолодает до минус 13 градусов. До конца недели возможно небольшое усиление морозов с дневной температурой до минус 15 градусов, но оно будет недолгим. Со следующей недели в городе снова ожидается потепление.