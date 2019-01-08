«На шарфе сидела»: новосибирцы в январе увидели божью коровку

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:39:50+03:00

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Во вторник, 8 января, сибиряк Дмитрий Чечуров вместе со своей семьей был на горнолыжном комплексе «Юрманка» в 130 километрах от Новосибирска.

- На улице в 16.30 было примерно минус 7 градусов: мы тогда как раз выходили из кафе, - рассказывает новосибирец. – Смотрим, а на шарфе дочки сидит божья коровка. Мы, конечно, очень удивились: увидеть ее в январе точно не ожидали!

- Как думаете, откуда она взялась?

- У этого кафе деревянные стены: может, она где-то там была еще с осени, - предполагает Дмитрий.

Кстати, после небольшой фототосессии божью коровку новосибирцы вернули обратно в кафе.

- Мы же не живодеры какие-то, чтобы ее на морозе оставлять: пусть она других тоже порадует, - говорит Дмитрий.

Новосибирец разместил фото с божьей коровкой у себя в соцсетях, и теперь снимок собирает лайки и комментарии.

- Позавчера протирала окно в одной из комнат, и тоже нашла полусонную, но вполне живую, - пишет ему подписчица.