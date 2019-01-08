Застал на месте «преступления»: водитель «хлебовозки» сбивал с машины снег кочергой для хлеба
В Октябрьском районе новосибирец стал свидетелем того, как водитель машины с хлебом, счищал с машины снег «кочергой» для вытаскивания лотков с хлебом.
— Случай произошел еще 14 декабря 2018 года. Водитель «хлебовозки» обивал снег с автомобиля «кочергой», которая предназначена для вытаскивания лотков с хлебом из кузова. После этой процедуры водитель «Газели» заехал в бокс хлебзавода №4 по адресу улица Чехова 276, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что тут же позвонил в приемную хлебзавода, объяснил ситуацию. Они, в свою очередь, попросили прислать видео происшествия.
— Я в свою очередь попросил связаться со мной после прояснения ситуации. На данный момент никакой обратной связи не последовало, — отметил очевидец.
Новосибирцы в соцсетях на удивление спокойно отреагировали на увиденное. Вот что пишут по поводу видео комментаторы:
— Прямо трагедия, зайти бы тебе где хлеб делают, ты бы вообще в шоке был бы,- замечает один.
— В принципе все из земли растет и происходит, — добавляет второй.
— Не ем хлеб, и не волнуюсь, — отмечает третий.
— Нельзя железной кочергой обивать снег с машины — покраска дорогая,- отшучивается четвертый.
Водитель "хлебовозки" и кочерга для хлеба..