Застал на месте «преступления»: водитель «хлебовозки» сбивал с машины снег кочергой для хлеба

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:11:43+03:00

Водитель "хлебовозки" использовал кочергу для хлеба не по назначению. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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В Октябрьском районе новосибирец стал свидетелем того, как водитель машины с хлебом, счищал с машины снег «кочергой» для вытаскивания лотков с хлебом.

— Случай произошел еще 14 декабря 2018 года. Водитель «хлебовозки» обивал снег с автомобиля «кочергой», которая предназначена для вытаскивания лотков с хлебом из кузова. После этой процедуры водитель «Газели» заехал в бокс хлебзавода №4 по адресу улица Чехова 276, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что тут же позвонил в приемную хлебзавода, объяснил ситуацию. Они, в свою очередь, попросили прислать видео происшествия.

— Я в свою очередь попросил связаться со мной после прояснения ситуации. На данный момент никакой обратной связи не последовало, — отметил очевидец.

Новосибирцы в соцсетях на удивление спокойно отреагировали на увиденное. Вот что пишут по поводу видео комментаторы:

— Прямо трагедия, зайти бы тебе где хлеб делают, ты бы вообще в шоке был бы,- замечает один.

— В принципе все из земли растет и происходит, — добавляет второй.

— Не ем хлеб, и не волнуюсь, — отмечает третий.

— Нельзя железной кочергой обивать снег с машины — покраска дорогая,- отшучивается четвертый.