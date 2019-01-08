Рождественский кошмар: собаку умершей хозяйки отравили и выбросили на помойку

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:21:40+03:00

С 6 на 7 января в Новосибирске отравили и выкинули на свалку собаку, чья хозяйка недавно умерла

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске горожане возмущены зверским убийством собаки, оставшейся без хозяйки.

— Резонансный случай произошел на Западном жилмассиве. Несколько дней назад умерла женщина, а ее собаку выставили за дверь. Собака жила в подъезде, а в это время мы с соседкой и вместе с зоозащитниками экстренно искали хотя бы временное жилище для осиротившего животного. И вскоре временный дом для собачки был найден, но до своего спасения она не дожила всего несколько часов, — рассказала жительница Новосибирска Анна Слободчикова.

По словам зоозащитников, мать умершей женщины, забрав собаку из подъезда снова в квартиру, усыпила там животное неизвестными препаратами. Возможно, привезла какого-то врача, сделавшего укол, не исключено, что ее и немного душили, чтобы убить окончательно. После этого тело умершей собаки выбросили на помойку возле дома.

При этом сибирячки думают, что собаку бросили возле дома, а не спрятали тело, чтобы выглядело так, будто она сама умерла, своей смертью.

— От чего именно умерла собака покажет экспертиза. Заявление в полицию мы написали в тот же день, 7 января, — добавила Анна, отметив, согласно новому закону РФ, животное не может быть умерщвлено без ветеринарных показаний к этому.

Девушки надеются, что тех, кто виновен в содеянном, понесут за совершенное убийство животного должное наказание.