2019-01-08T15:36:53+03:00
Общество

«Пятые сутки стоят помойки под окнами»: новосибирцев возмутили горы мусора после Нового года

По словам горожан, коммунальщики не спешат убирать после праздников
Татьяна СОЛОВОВА
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Мусор со двора девятиэтажки не вывозили пять дней. Фото: https://vk.com/incident_nskМусор со двора девятиэтажки не вывозили пять дней. Фото: https://vk.com/incident_nsk
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Праздники заканчиваются, а вот следы новогоднего веселья никуда не исчезли. По крайней мере, об этом в соцсетях рассказывают жители дома №5/2 по улице Каунасской в Заельцовском районе.

- Пятые сутки стоят помойки под окнами! В ЖЭУ обращались, толку мало. Как долго мы будем смотреть на эту красоту из окон своих квартир? - возмущаются жильцы новосибирской девятиэтажки на странице группы «Инцидент Новосибирск» .

Фото той самой помойки вызвало массу эмоций у пользователей соцсетей:

- Год свиньи же, - пишут одни.

- Кто-то хорошо погулял в Новый год и Рождество, вот и выбросили много хлама, - считают вторые.

- Видимо, единый регулятор по утилизации отходов еще не работает, хотя в платежках по любому появится новая сумма. То ли еще будет. С Новым годом, люди, - думают третьи.

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