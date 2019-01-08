«Красота-то какая, волосатые ноги»: парень в подвернутых джинсах удивил пассажиров метро

8 Янв. 2019 2019-01-08T15:05:34+03:00

Молодой человек в необычном образе проехался в новосибирской подземке

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Тридцатиградусные морозы отступили, и новосибирские модники, видимо, решили, что зима - не помеха для экспериментов с одеждой. Фото одного из таких сибирских «стиляг» - с подвернутыми до колен джинсами - появилось в паблике «Мода Новосибирского Метро». И сейчас подписчики с удовольствием шутят над парнем со снимка:

- Красота-то какая невиданная, волосатые кривые ноги, - пишут одни.

- Вентиляция, - веселятся вторые.

- Друзья менингита. Нас родители бы за это ремнём били, чтоб неповадно было, и я считаю, что это было бы правильно,- уверены третьи.

- У человека нельзя отнять возможность быть чудаком,- считают четвертые.

- Просто отбился от своего стада, - комментируют пятые.

- Принять закон надо: штраф за хождение с открытыми щиколотками зимой - по 5000 рублей с родителей, если речь идет о несовершеннолетнем, - предлагают шестые.